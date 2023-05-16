Эти привычки из СССР многие считают позорными: будете удивлены

СССР давно в прошлом, но многие привычки из «совка» в ходу и по сей день. Правда, сейчас их почему-то принято клеймить позором. Возможно, не без причин. О повадках советских людей, которые сейчас считаются дурным тоном, рассказали в Дзен-канале «Институт ИПО».

Балкон

В Советском Союзе балкон был дополнительным, но «кустарным» местом для хранения. Лоджии беспощадно захламляли, создавая на них импровизированные кладовые. Сейчас хранить ненужные вещи на балконе считается моветоном. Но будем честными, доступные простым смертным квартиры со времен хрущевок не очень сильно увеличились по площади. Поэтому, что выбрать — слепое следование модным трендам или использование лишнего пространства с умом, каждый решает сам.

Посуда

В СССР признаком достатка считался чайный сервиз или хрустальный набор, расположенный на видном месте. Как правило, таким местом был единственный сервант в центре гостиной. Однако сейчас «выпячивание» всего лучшего «на передовой» активно порицается трендами в дизайне. Лаконичное оформление квартир в угоду позиции «счастье любит тишину» — это то, что принято в современной практике оформления жилья.

Праздники с накрытым столом и домашней едой

Все жители советского и постоветского пространства помнят стол-книжку, который ломился от домашней еды, любовно приготовленной хозяйкой. Вынужденная трудиться порой ночь на пролет советская женщина не могла ударить в грязь лицом перед оравой гостей, которая едва размещалась в маленькой комнатке, заставленной мебелью. Сейчас далеко не каждая женщина готовит дома даже для себя и своей семьи. А об огромном количестве гостей, для которых накрывают «домашний» стол, в современных реалиях не может быть и речи. Тренд на «все свое» стал отжившим и устаревшим, поэтому разносолы сменились фудкортами вперемешку с ресторанами и кулинариями.