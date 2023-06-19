Эти привычки из СССР мешают стать счастливыми: они есть даже у вас

С ними можно и нужно бороться.

В последние годы психология стала одной из самых обсуждаемых тем. Некоторые всерьез занялись терапией, благодаря чему избавились от вредных установок и обрели гармонию. Однако у многих людей все еще остаются привычки времен СССР, которые значительно усложняют им жизнь.

К примеру, традиция делиться с родственниками или друзьями всеми своими проблемами и трудностями в конечном итоге мешает построению счастья. Человек, который постоянно жалуется, обрекает себя на одиночество и вечное горе. Поэтому следует как можно скорее менять свое поведение.

Другой вредной привычкой стала «отложенная жизнь». Многие считают, что истинное счастье можно обрести, лишь встретив вторую половинку, устроившись на престижную работу или отправившись в путешествие. Но в погоне за призрачной мечтой человек думает о будущем, напрочь забывая о настоящем. Психолог Алексей Ситников в эфире телеканала «360» посоветовал людям в такой ситуации прислушиваться к внутренним потребностям и не обращать внимания на навязанные цели.