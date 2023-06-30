Эти привычки есть только у невоспитанных людей, но иногда даже вы ошибаетесь

Общение с другими людьми не всегда приносит удовольствие. Нередко это тяжелый труд, ведь не все собеседники помнят об элементарных правилах, которые отличают воспитанного человека.

Так, по утверждениям экспертов по этикету, ни в коем случае нельзя указывать другому человеку на его речевые ошибки. Подобное замечание только обидит собеседника, и он вряд ли выучит «полезный» урок.

Следить стоит и за вопросами, ведь безобидное любопытство может превратиться в допрос с пристрастием. В любой беседе, по словам специалистов, нельзя переходить черту, а особенно внимательно нужно относиться к темам семьи, зарплаты, религии и политики.

Внимательным необходимо быть и во время самой беседы, ведь в процессе обсуждения актуальной темы можно забыть и перебить собеседника. Это считается одой из самых неподобающих привычек, поэтому эксперты по этикету советуют всегда следить за собственной речью и контролировать себя.