Эти прически уродуют и старят женщин в возрасте 60+: раньше считались удачными

Неправильно подобранная прическа может не только испортить образ, но даже прибавить несколько лет. Хотя многие женщины как будто специально выбирают самые неудачные варианты. В частности, речь идет о короткой стрижке.

Такая прическа сильно старит свою обладательницу, когда ей более 60 лет. Дело в том, что короткие волосы обнажают поплывший овал лица и шею, а также акцентируют внимание на ушах.

То есть бросаются в глаза те части тела, по которым возраст определить проще всего.

По этой же причине стилисты рекомендуют отказаться от гладко зачесанных волос. Кроме того, не стоит возрастным дамам носить длинные выпрямленные волосы, ведь они делают своих обладательниц похожими на стареющих морских дев. Наконец, красить волосы лучше в тот цвет, который ближе всего к естественному. А вот позволить себе носить седину могут только очень стильные женщины, для которых это является частью образа.