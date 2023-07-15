Эти прически даже из моложавой красавицы сделают старуху: от них надо отказаться всем, кто старше 35

Прически и стрижки являются немаловажной частью образа. Удачно уложенные волосы способны превратить любую женщину в молодую красавицу, однако некоторые из них, наоборот, старят.

Так, по словам экспертов, после 35 лет следует отказаться от нескольких стрижек. Например, в этом возрасте не подойдут слишком короткие волосы, так как они акцентируют внимание на всех особенностях лица. Длинные волосы, заплетенные в косу, также под строжайшим запретом.

Не подходят и начесы или объемные кудри. Эти прически давно вышли из моды, поэтому сделают женщину значительно старше своих лет. Следить нужно и за цветом волос. Последние годы в моде естественность, поэтому, выбирая краску, нужно остановиться на той, которая сильнее всего соответствует натуральному оттенку.

Стилисты уверены: нужно отдать предпочтение легким волнистым прическам. И внимательно следить за здоровьем волос, чтобы как можно дольше сохранять их молодость.