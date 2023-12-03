Эти правила водят россиян в ступор: вот как дают имена в Китае

Россиянка, вышедшая замуж за китайца, поведала о странных традициях Поднебесной. Оказывается, в Китае детей называют вовсе не так, как в России. И дело не в самих именах, а в правилах, которым следуют в традиционных семьях. Например, в каждом доме есть специальная книга. В нее записывают имена всех предков, а также, что особенно удивительно, возможных потомков.

Такую странную традицию придумали много веков назад. Имена в Китае составные и всегда включают в себя три иероглифа. Первый — это общая фамилия рода, второй — маркер поколения, а третий — то самое личное имя.

Первый иероглиф статичен и неизменен. Передают его по мужской линии. Это похоже на российскую систему с фамилиями, где наследник получает фамилию отца. Иероглиф поколения меняется от предков к потомкам. О третьем иероглифе — имени — в традиционных семьях обычно заботятся заранее.

Для этого нужно обратиться к специальному человеку, который придумывает имена потомкам. В Китае даже специальная профессия есть для этих целей. Завязана такая традиция на практике фэн-шуй и на астрологии. В любое имя необходимо включить значимые элементы: Огонь, Воду, Почву, Дерево и Металл. Суть в том, что элементы должны быть цикличны. Одно поколение включает в себя один элемент, последующее — другой, дальше — третий. И так по кругу. Нарушать цикл нельзя.

Правда, сейчас странная, но красивая традиция плавно отмирает. Особенно в смешанных браках. Прогрессивные китайцы все чаще отказываются от обычая, чтобы назвать свое чадо так, как хочется, а не так, как велит тот самый «особый» человек.