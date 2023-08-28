Эти правила помогают Винер оставаться бодрой и красивой даже в 75 лет: проще, чем кажется

Ирина Винер известна как один из самых прославленных тренеров по художественной гимнастике. При этом поклонники осыпают комплиментами не только карьерные успехи Винер, отмечая, насколько эффектно она выглядит для своих лет. И, как оказалось, связано это не только с генетикой или правильным питанием.

По словам самой спортсменки, поддерживать красоту ей удается благодаря внутренним установкам и хорошему настроению. Винер заряжается энергией от своих юных подопечных, всем сердцем любит свою работу, а жизненные силы находит в музыке.

«Единственное, что меня двигает к прекрасному настроению — это музыка. Танцевать я могу совершенно в любом состоянии, даже уставшая или больная», — призналась спортсменка в шоу «Подкаст. Лаб».

И именно эти правила помогают Винер ощущать себя молодой. А внутренний настрой, как она уверена, непременно сказывается и на внешности.