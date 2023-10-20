Эти правила гигиены русских вводят в ступор иностранок: так делают только в России

Россиянки и европейки вряд ли найдут общее мнение, если заговорят о гигиене. Уж слишком разные у них привычки. То, что нормально для первых, вторым кажется полным сумасшествием.

Это касается сразу нескольких аспектов. И первый из них — умывание лица. В России женщина открывает кран и умывается проточной водой. В Европе к такому не привыкли. Там набирают нужное количество воды в раковину и лишь после этого умываются. Причем иногда в той же самой воде моют лицо и руки и другие члены семьи.

Делается это в целях экономии. Ровно по этой же причине европейки выключают воду в душе, когда, например, намыливают тело или наносят шампунь на волосы. В России так не принято: пока русская женщина занята собой, вода спокойно бежит из-под крана.

Интересно, что моются россиянки гораздо чаще. За границей русскую женщину легко определить именно по чистым волосам. Довольны щепетильны они и тогда, когда дело касается постельного белья. Например, иностранки меняют его в лучшем случае раз в месяц, а чистоплотные жительницы России делают это обычно раз в неделю.