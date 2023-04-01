Эти правила гигиены из СССР опасны для здоровья: просто забудьте о них

Советская медицина развивалась стремительными темпами, а врачи старательно заботились о здоровье граждан страны. При этом далеко не все правила личной гигиены, распространенные в то время, были по-настоящему полезными.

Так, во времена СССР существовал практически культ хозяйственного мыла. Им не только мыли руки, но и стирали вещи и даже использовали в качества шампуня или геля для душа. На самом же деле частый контакт с ним может быть опасным, ведь в его составе — жирные кислоты, щелочь, натрий и канифоль. При этом обычное мыло женщины использовали в качестве средства для снятия макияжа. Но такой способ может стать причиной проблем со здоровьем, ведь мыло сушит кожу.

Не по назначению применяли и одеколон. В 60-х главный кремлевский дантист Алексей Дойников рекомендовал дезинфицировать им зубную щетку, но многие пошли дальше и начали ополаскивать им рот, что может привести к ожогам. Также одеколон использовали в качестве средства после бритья, но количество спиртов, содержащихся в нем, травмирует кожу, а сам одеколон опасен для глаз.

Еще одна тенденция того времени, которая на самом деле несет вред — маски из овощей и фруктов. Как оказалось, они могут привести к кожным проблемам, ведь, например, во фруктах содержатся кислоты, которые вызывают раздражение. К тому же вещества из удобрений вполне могут стать причиной аллергических реакций.