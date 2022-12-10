Эти правила гигиены балерин вызывают отвращение и шок: простые женщины так не делают

Сказочный мир балета поражает своей красотой и великолепием. Но мало кто знает, что прячется за чудесной картинкой. Будни балерин удивляют не только количеством нагрузки, но и правилами гигиены, которым следовала даже Майя Плисецкая.

Одно из правил обусловлено дороговизной сценической одежды. Из-за этого балетные костюмы лишний раз не стирают. Пачки и леотарды оставляют на свежем воздухе или используют ароматический аэрозоль.

Аккуратные, прилизанные прически балерин — не заслуга лаков для волос.

Всё дело в жирных волосах, которые необходимы, чтобы прически держались. Именно поэтому танцовщицы нечасто моют голову.

Ноги без мозолей также не приветствуются среди балерин, поскольку огрубевшая кожа меньше подвержена повреждению. Они избавляются от мозолей только в случае дискомфорта.