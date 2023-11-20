Эти правила этикета уже давно устарели: россияне продолжают их соблюдать, хотя не стоит

Есть правила этикета, которые стыдно не знать и не соблюдать в приличном обществе. А есть те, которые соблюдать стыдно. Россияне частенько совершают сразу две этих ошибки. Но если первая — на поверхности, то со второй стоит разобраться более подробно. Какие же правила приличия устарели, но до сих пор в обиходе у россиян?

Локти на стол — локти под стол

С малых лет нас учат, что держать локти на столе — это табу для вежливых людей. Но не совсем так. Да, действительно, класть их на стол не нужно. Но только во время еды. Если вы поели или есть даже не собирались, то смело водружайте локти на любую горизонтальную поверхность, и никто вас не осудит.

Снимать головной убор в помещении, если вы мужчина

Снять шапку в здании или умереть — так мы учим маленьких мужчин с пеленок. А стоило бы прекратить. В лифте, на почте, в административном здании типа МФЦ такое поведение излишне. А вот женщины иногда обязаны снять даже самую красивую шляпу. Например, если мешают кому-то разглядеть актеров в театре.

Выпивать после тоста

Седая древность, которая склоняет к пагубной привычке. Вы вовсе не обязаны пить каждый раз, когда кто-то произносит торжественную речь за столом. Достаточно просто приподнять бокал в жесте солидарности или немного пригубить, а не выпивать все до дна.