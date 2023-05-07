Эти правила этикета безнадежно устарели: забудьте их, если не хотите стать посмешищем

Испокон веков правила этикета определяют социальное взаимодействие людей. Перечень нехитрых советов помогает произвести должное впечатление и регламентирует отношения между незнакомцами. При этом этикет стремительно развивается, поэтому правила, актуальные еще в начале века, сегодня уже устарели.

Например, в современном обществе считается нормой подавать руку не только мужчинам, но и женщинам во время приветствия. Дело в том, что несколько лет назад подобное считалось моветоном, но теперь именно отсутствие протянутой ладони воспринимается как неуважение.

Изменилась и деловая переписка. Сегодня вполне уместным считается использовать менее официальный тон и избегать строгих формулировок. Однако стилистические и другие виды ошибок все еще под строжайшим запретом.

Спокойнее общество стало относиться к головным уборам в помещении. Сегодня мужчинам позволительно оставаться в шапке или бейсболке, например, в общественном транспорте или на спортивном мероприятии. А женщины, наоборот, обязаны снимать изящные шляпки, если они мешают людям вокруг.