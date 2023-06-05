Эти породы собак милые, но безнадежно глупые: лучше не заводить

Любители братьев наших меньших в один голос твердят о том, что все собаки одинаково хороши и все собаки одинаково прекрасны. Так-то оно так. Но разный уровень интеллекта и изначальных возможностей при дрессировке никто не отменял. Мы можем сколько угодно обожать своего пушистого друга, холить его и лелеять, но чихуахуа не стать собакой-поводырем, а болонке не стать собакой-спасателем.

Вы же не можете отрицать, что, гуляя в парке, обязательно встретите собаку, хозяин которой совершенно не занимается ее дрессировкой, не водит на собачьи занятия, не знает, что такое кинолог, но питомец понимает владельца с полуслова. И, конечно же, встречали абсолютно противоположные случаи.

Какие же породы красивы, милы и добры, но, как правило, обделены выдающимся интеллектом?

Бассет-хаунд, например, очень мил и хорош собой. Эти собаки добродушны и обладают чудесным характером. Но в силу невысокого интеллекта с огромным трудом запоминают даже элементарные команды и совсем плохо справляются с командами сложными.

Английские мастифы невероятно статные и красивые собаки с умными глазами и чудесным характером. Но если вы задумали вырастить из мастифа «морского котика», то начинать лучше в щенячьем возрасте. Потому что дрессировать взрослого пса — задача почти невыполнимая.

Императоры носили пекинесов в рукаве для украшения, любви и заботы. Стоит ли говорить, что математические примеры представители этой породы решать не умеют чисто исторически?

Басенджи — модная нынче и дорогая порода. Щенков берут из-за того, что они фактически не умеют лаять. Но и характер имеют кошачий. Дрессировке такая собака практически не поддается. Во всяком случае в бытовых условиях.