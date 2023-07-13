Эти породы кошек, которые так популярны в России, любят хозяина больше любой собаки

Принято считать, что именно собака является лучшим и самым верным другом человека. Однако даже из этого правила есть исключение. Несмотря на то, что кошки порой свободолюбивы и своенравны, некоторые из них могут посоревноваться в преданности с любым псом.

Например, представители персидской породы выбирают своим фаворитом одного из членов семьи. Ласковый питомец будет по пятам ходить за человеком, но активной игре предпочтет ленивый отдых на коленках у хозяина. К тому же из-за характерной приплюснутой мордочки и густой шерсти эти кошки выглядят очень красиво и статно. Поэтому неудивительно, что именно они так популярны в России.

На территории страны также распространена сибирская порода. Ее представители отличаются умом и спокойным характером. Они соблюдают личные границы, но всегда преданы хозяину и по природе ориентированы на общение с человеком.