Эти популярные советы для худеющих просто опасны: выкиньте их из головы

Заботиться о своей фигуре — это нормально. Плохо, когда похудение и здоровый образ жизни превращаются в навязанную модными трендами одержимость. Так считает тренер личностного роста и практик НЛП Роб Бреннан.

Среди вредных для худеющего человека трендов он называет четыре феномена. Первый — стремление быть в хорошем настроении. Во-первых, это невозможно. Во-вторых, вымученный позитив грозит проблемами с психикой. Только этого не хватало человеку, который и без того переживает стресс из-за смены рациона.

Второй — делиться своим прогрессом в соцсетях. Это хорошее соображение. Правда, многие увлекаются производством «правильных» фото (с выгодным ракурсом и фильтрами). Такими кадрами человек обманывает и себя, и тех, кто хотел бы последовать его примеру.

Третий — богатые белком йогурты, пудинги и напитки. Они не так полезны, как о них рассказывают эксперты по похудению. В них много сахара, и этим они опасны для организма.

Четвертый — однообразная диетическая еда. Да, курица с брокколи или гречкой наверняка поможет скинуть лишние килограммы. Но после нескольких месяцев такого рациона еда будет восприниматься как банальное топливо, а не как одно из удовольствий в жизни.