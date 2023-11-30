Эти популярные русские имена в черном списке у турков: проверьте свое

Далеко не всем удается справиться с непривычными сочетаниями звуков.

Русский язык по праву считается одним из самых сложных в мире. Построение предложений, ударения и другие особенности вызывают сложности у многих иностранцев, которые решаются его выучить. И особенные сложности вызывают звуки, которые нельзя встретить в других языках.

Так, жители Турции с трудом справляются с некоторыми русскими именами. Например, им не всегда удается правильно произнести шипящие согласные, поэтому популярное имя Саша превращается в «Саща» или даже «Щаща». Нередко проблемы вызывает звук «ю», который встречается во многих отечественных именах. Из-за этого Любовь жители Турции произносят как «Лубовь», Людмила — как «Лудмила». Помимо этого, неправильно произносят имена Ольга, Татьяна, Наталья и Дарья из-за смягчения согласной.

Подобные проблемы существуют и с мужскими именами. Однако жители страны неизменно стараются избегать ошибок, что удается далеко не всегда.