Эти подарки дарят только невоспитанные люди: вы точно хотя бы раз оплошали

Выбрать идеальный подарок — далеко не самое легкое занятие. Необходимо ориентироваться не только на бюджет, но и на взаимоотношения. Однако ошибок в таком щепетильном деле достаточно легко избежать, если руководствоваться всего лишь несколькими правилами.

Например, коллегам или начальству не стоит дарить средства личной гигиены или парфюм. Дело в том, что подобные подарки могут быть неправильно истолкованы и на долгое время испортить отношения. Также стоит внимательнее отнестись к уходовой косметике. Крем, помогающий избавиться от тех или иных недостатков, может быть воспринят как оскорбление, поэтому об этом нужно договориться заранее.

К подарку возлюбленным стоит отнестись с не меньшим вниманием. Ювелирные украшения, несмотря на свою высокую стоимость, могут не понравиться избраннице, что приведет к большой ссоре. В подобном случае необходимо подготовиться заранее, обращая внимание лишь на вкусы второй половинки.

Небольшие презенты также могут поставить дарителя в неловкое положение. Например, неудачно выбранная бутылка вина к ужину или торт. В таких случаях нужно пользоваться проверенными сценариями и выбирать игристое вино или шампанское, которые подойдут к любой встрече.

В целом же, как отмечают эксперты, при выборе подарков нужно проявлять уважение и индивидуальный подход к человеку, но не собственные предпочтения.