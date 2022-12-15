Эти пары никогда не будут счастливы в браке: удивитесь, но все дело в их именах

Имена, как уверены многие, способны влиять на судьбы людей и их совместимость в парах. Как бы партнеры ни старались достичь гармонии, ничего у них не получается — и в этом не их вина.

Обладая некоторыми знаниями, можно предсказать будущее и исход многих известных киношных или книжных пар. Так, легендарные Катя и Гоша из фильма «Москва слезам не верит» вряд ли достигнут полного взаимопонимания, и вот почему.

Екатерины, как утверждают специалисты, часто хотят быть инициаторами в отношениях. Они с трудом идут на компромиссы, а также не любят, когда партнеры пытаются их переделать. Судя по этому описанию, Кати надолго не хватит. Принципиальный слесарь Гоша ни за что не пойдет на уступки, и отношения приведут в тупик.

Обречена на провал еще одна пара — Мастер и Маргарита. Девушки с таким именем не любят меняться, при этом им нужны постоянные приключения и смены декораций, как пишет портал Woman . Но единственное, что нужно «романтическому» Мастеру, — это покой, что явно не вписывается в планы неутомимой ведьмы Маргариты.