Эти ошибки в маникюре сразу выдают «тетку»: проверьте себя

Многие женщины при выборе маникюра руководствуются устаревшими понятиями о том, что модно, а что нет. Их стремления к яркому и неординарному дизайну поощряют и мастера, желающие проявить все свои художественные возможности. Но если вы хотите выглядеть стильно, не стоит даже думать об этих антитрендах.

Безнадежно устарели яркие и броские ногти. Неоновые лаки и животные принты не в моде уже лет пять. Тем, кто не любит нюд, лучше выбирать однотонные покрытия приглушенных цветов.

О замысловатых рисунках тоже лучше забыть. Особенно когда речь идет о ярких цветочках или забавных мультяшках. Если очень хочется разнообразить дизайн, стоит отвести для этого по одному ноготку на руке — не больше.

В списке антитрендов и экстремально длинные ногти. Если вам не по душе средняя длина, лучше предпочесть миндалевидную форму или мягкий квадрат. Острые ногти стоит оставить для костюма ведьмы на Хэллоуин.

И самое главное — забудьте о стразах. Лучше навсегда. Добавить блеска и сияния помогут втирка и светоотражающие лаки.