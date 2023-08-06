Эти ошибки в макияже, которые всех превращают в старух, допускают многие женщины 50+

Макияж — это особенное оружие женщин. Но иногда оно бывает направлено против прекрасной дамы. Поэтому с косметикой нужно быть очень осторожной и внимательной. В противном случае вместо того, чтобы украсить себя и подчеркнуть достоинства, можно запросто прибавить себе лишних лет, превратившись в старуху с несвежей кожей.

В частности, визажисты рекомендуют забыть о перегруженном макияже для глаз в слишком темных тонах. Мало того, что таким образом зеркало души становится меньше. Темные тени еще нередко создают иллюзию темных кругов.

Еще одна ошибка — слишком тонкие брови.

Чем они гуще, тем моложе выглядит женщина. Если своими природа не одарила, стоит подкрасить их специальным карандашом.

Наконец, важно правильно выбрать основу под макияж и тональный крем. Если эти средства слишком плотные, то они забьются в кожу и подчеркнут все морщины.