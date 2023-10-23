Эти ошибки в макияже даже девушку превратят в «бабку»: допускала каждая

Макияж может как испортить любую внешность, так и изменить ее в лучшую сторону. Экспертам удается омолодить клиенток на десятки лет, при этом некоторые ошибки способны превратить даже самую красивую в неухоженную пенсионерку.

Так, одни из главных ошибок связаны с глазами. Нередко женщины позволяют себе чрезмерно толстые стрелки, которые добавляют сразу несколько лет. Также они делают излишний акцент на бровях, что выглядит как минимум комично.

Помимо этого, не стоит активно использовать перламутровые тени и слишком сильный консилер. Резкая граница между темным и светлым макияжем добавит лицу только усталости. А если оставить лишь светлый консилер, то это сделает лицо безжизненным и превратит женщину в живую мумию. Обратить внимание стоит и на цвет румян. Слишком темные оттенки могут выглядеть как синяки и точно испорят образ в целом.