Эти ошибки с джинсами даже обладательниц осиных талий делают необъятными

Джинсы — один из самых популярных предметов гардероба как у мужчин, так и у женщин. Но представительницам прекрасной половины человечества стоит быть с ними осторожнее. Неправильный выбор джинсов может превратить даже стройную красотку в «тумбочку».

Одна из главных ошибок в образе с джинсами — это подвороты. Этот тренд последних лет уже уходит в прошлое, и не зря. Горизонтальные линии визуально «режут» ноги, делают их короче и толще. Спасти ситуацию может только обувь на высоком каблуке. А если у джинсов низкая посадка, их вообще не стоит подворачивать.

Еще одна вредная деталь — глубокие карманы. Девушки часто жалуются, что в карманы брюк не помещается телефон, как в мужские. Но большие и глубокие карманы визуально увеличивают бедра. Их можно использовать только тем, кто хочет добавить объема в нижней части тела.

Не менее внимательной следует быть к посадке. Ее нужно подбирать, отталкиваясь от пропорций тела. Если у вас не слишком длинные ноги, то не стоит выбирать низкую посадку — рискуете превратиться в «тумбочку». Также не следует натягивать джинсы средней посадки слишком высоко — на бедрах образуются некрасивые складки.