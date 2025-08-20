Эти очи не всегда черные, но точно страстные: узнаете 5 красавцев-актеров СССР по глазам? (тест)

Если выросли на советском кино, наверняка с легкостью наберете 5/5.

Глаза — зеркало души, а у советских актеров они были настоящим оружием. Одним взглядом они могли покорить миллионы зрителей. Сможете ли вы узнать этих красавчиков, если оставить только их самые выразительные детали?

В этом тесте — пять легендарных актеров, чьи глаза запомнились всем. Сможете назвать их имена без ошибок? Предлагаем выяснить прямо сейчас.

И да, если перепутаете одного сердцееда с другим, мы никому не расскажем. Ну что, готовы? Тогда вперед, желаем удачи!

