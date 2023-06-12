Эти невероятно вкусные продукты из СССР сейчас днем с огнем не сыщешь, а жаль

Про Советский Союз ходит множество страшилок и легенд. Дескать, в СССР ничего не было, а люди годами страдали от дефицита и безысходности. Но это далеко не так. Люди того времени очень вкусно и разнообразно питались. А некоторые «союзные» продукты современные россияне хотели бы отведать и сейчас. Но у них нет такой возможности.

Например, любимым напитком советских людей был краснодарский чай. Его пили все и всюду: в ресторанах, дома и в гостях. Но сейчас раздобыть такой чай — задача невыполнимая. Вернее, краснодарского чая на прилавках полно, но вот того самого уже не найти.

То же касается и кефира в стеклянных бутылках.

Дефицитом теперь стало и молоко в треугольных упаковках. Молочной продукции в магазинах хоть отбавляй, но вовсе не такой вкусной, как в СССР.

А еще — советская жвачка. Вкус, который не забудет никто, кто хоть раз ее пробовал. Все дело в том, что жевать такую можно было часами, но она не превращалась в безвкусную резину. Чего не скажешь о нынешней, которая портится во рту буквально за пару минут.