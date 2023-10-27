Эти неловкие моменты в «Сватах» заметили единицы: к сценаристам много вопросов

Сериал «Сваты» по праву входит в списки самых успешных и популярных на телевидении. Но и такой проект не обошелся без досадных ошибок. Пересматривая любимые серии, зрители заметили до смешного глупые ляпы.

Так, в первой серии второго сезона Максим вместе с беременной Машей идет к врачу. В очереди они видят мужчину, который говорит, что его жена на 38-ой неделе — то есть роды ожидаются буквально в ближайшее время. Но когда женщина выходит из кабинета, никакого живота у нее не видно.

Еще одна ошибка вкралась во вторую серию четвертого сезона. Дедушка и бабушка едут навести Женю в летнем лагере. Когда Валентина садится в машину, на ее шее тонкая цепочка, а выходит женщина уже в массивных бусах. Едва ли она меняла украшения по пути.

Ляпы, связанные с автомобилями, появились и в пятом сезоне. В шестой серии та же баба Валя везет внучку в больницу. Она гонит по дороге на большой скорости, но на стоп-кадре можно заметить, что за рулем сидит вовсе не Татьяна Кравченко. Водительское кресло занимает мужчина в таком же платье и платке, как у актрисы. Очевидно, в кадр случайно попал дублер звезды.