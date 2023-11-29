Эти нелепые имена популярны в Турции: в России бы за такие засмеяли

Мало кто решится назвать так своего ребенка.

Турецкая культура имеет многовековые традиции и устои. Жителям большой страны в течение многих веков удается сохранять свою самобытность, однако некоторые особенности нередко вызывают удивление у иностранцев.

Так, среди турецких родителей популярны говорящие имена, в качестве которых нередко используются обычные существительные. И если часть из них означает поражающие своей красотой вещи, то другие означают совершенно бытовые предметы.

Например, среди девочек весьма популярно имя Bilgi, которое можно перевести как «знание» или «информация». Также нередко можно встретить Yöntem или Nazar, что переводится как «Метод» и «Сглаз» соответственно.

Среди мальчиков же встречаются Buğuday, что означает «Пшеница», Eylül — «Сентябрь». Или Vakıf — это имя можно перевести как «Фонд».

Существует и ряд весьма необычных имен, которые поражают русских туристов. Например, новорожденных нередко называют Beria, что произносится как «Берия», или Muhtar, а также Durak. И пусть эти имена переводятся совершенно не так, как звучат, но все равно вызывают лишь удивление.