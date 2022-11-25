Эти мужские имена всегда отталкивают женщин: их всего 3

Каждое имя наделено своей уникальной энергетикой. Одни имена притягивают к своему обладателю деньги и материальное благополучие, другие, напротив, отталкивают всякую прибыль. Точно так же дела обстоят с любовью - считается, что носители некоторых имен способны покорить любое женское сердце, а другие, сколько ни стараются, не могут даже просто пригласить девушку на свидание. Эксперты в сфере эзотерики перечислили мужские имена, которые отпугивают потенциальных невест - слишком уж негативная энергетика в них заложена.

Вадим

Обладатели имени Вадим отличаются непостоянным нравом. Они боятся брать на себя ответственность в отношениях, связывать свою судьбу с одной-единственной женщиной, а потому часто оказываются за бортом. Представительницы прекрасного пола хорошо чувствуют, когда парень наслаждается ни к чему не обязывающими отношениями, но при этом готовится сбежать при первой же попытке перевести все в более серьезное русло. Они воспринимают это крайне негативно.

Поэтому Вадим - не самый лучший вариант для дамы, которая мечтает о стабильных и долговременных отношениях, а также о семье и детях.

Захар

Мужчины, которых родители нарекли именем Захар, не слишком-то успешны в романтических отношениях. Они не умеют флиртовать и не понимают, когда девушки пытаются заигрывать. Из-за этого за Захаром быстро закрепляется репутация неудачника, который не понимает, что к чему, а также тугодума, который не умеет отвечать на флирт тем же самым. Став взрослее, Захар пытается делать первые шаги во взаимоотношениях с противоположным полом, из-за его застенчивости, старомодности и отсутствия пафоса девушки обходят его стороной.

Все это еще заставляет Захара комплексовать еще больше.

Никита

Парни по имени Никита способны раз и навсегда оттолкнуть от себя девушку… своей настойчивостью. Встретив барышню своей мечты, обладатель этого имени начинает буквально терроризировать ее знаками внимания. Якобы случайная встреча возле подъезда, лайки и подарки в социальных сетях, ежедневные предложения проводить до дома - все это производит на девушек совсем не то впечатление, на которое рассчитывает Никита. Быть может, в его намерениях нет ничего дурного, но дамам такая целеустремленность кажется ужасно подозрительной.