Эти моменты в сериале «Друзья» раздражают до сих пор: совсем не похоже на реальную жизнь

Ажиотаж вокруг ситкома «Друзья» был настолько высок, что последний эпизод в день выхода смотрели 52,5 млн человек — 1/6 часть населения страны. Наблюдать за перипетиями шести обитателей Манхэттена безумно интересно, если всегда держать в голове, что все это художественный вымысел. Иначе как объяснить, что 20-летниe молодые ребята могут позволить себе апартаменты в самой дорогой части Нью-Йорка, где квартира стоит 4500 долларов в месяц?

В сериале упоминается, что Моника снимала жилье, принадлежащее ее бабушке, а потому почти не брала денег со своей подружки Рейчел, когда та не работала. Были ли у такие же бабушки у Джоуи, Фиби, Ченлдера и Росса, неизвестно.

Другим любопытным моментом, который шел вразрез с действительностью, стала работа. Во всех 236 эпизодах сериала не наберется и десятка сцен, где герои заняты именно ей. Зрителю показывали, как Фиби делает клиенту массаж, а Росс встречается с начальником. Но даже Рейчел, будучи официанткой в ресторане, чаще общалась с друзьями, чем занималась непосредственно обслуживанием клиентов.