Эти мифы об огненных знаках Зодиака ложь, но все в них верят

Астрология - наука древняя. На протяжении многих веков астрологи не только предсказывали будущее, но и изучали характерные особенности каждого знака зодиака. Действительно, люди, рожденные под тем или иным созвездием, обладают сходными чертами, ценностями и привычками. Все эти особенности отражены в характеристиках знака, но бывает и так, что в эти описания закрадываются ошибки. Некоторые факты о знаках зодиака - не более чем мифы. Рассказываем, каким расхожим стереотипам об огненных знаках не стоит верить.

Овен

“Драма-квин”, - такое определение частенько дают представителям огненного знака. В представлении многих людей Овен жить не может без сильных негативных эмоций, моментально вспыхивает и то и дело устраивает сцены. Поводом для ссоры может послужить что угодно - от косого взгляда до ревности ко второй половинке.

Однако, по словам астрологов, все это миф.

Темперамент Овна не настолько горяч, чтобы взрываться из-за мелочей по десять раз за день. Да, бывает, что какое-нибудь серьезное происшествие выбивает представителя знака из колеи, и тогда он высказывает все, что думает. Однако делать это из-за каждого пустяка он не станет.

Лев

Представителей летнего огненного знака часто изображают махровыми эгоистами. Они, мол, только и мечтают о том, как занять свое место под солнцем, а на всех остальных им плевать.

“Цель оправдывает средства”, - таков, по мнению некоторых людей, девиз Львов, обожающих в этом мире лишь самих себя.

Так ли это на самом деле? Астрологи убеждены, что нет. Этот знак зодиака назван в честь гордого животного, которое также жить не может без своего прайда. Лев беззаветно любит своих близких, хотя и предпочитает проявлять свои чувства с помощью поступков, а не слов. Друзья и родные могут всегда на него рассчитывать.

Стрелец

“Стрелец” и “путешествие” - это практически синонимы. Ни один другой знак зодиака не перемещается с места на место столь же быстро и часто, как этот. Широко распространено мнение о том, что представители огненной стихии - натуры легкомысленные, которым скоро надоедает один и тот же пейзаж за окном и они пускаются в путь.

На самом деле Стрелец путешествует так часто не потому, что ему быстро наскучивает одно и то же место.

В поездках этот знак удовлетворяет свою жажду новых знаний, без которых не может прожить. Ему нравится узнавать другие страны и культуры, изучать иностранные языки и общаться с их носителями.