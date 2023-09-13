Эти метки на Руси носили только альфа-самцы: теперь встречаются у тюфяков

За сотни лет приоритеты женщин в выборе партнеров сильно поменялись. На Руси подходящего мужчину для брака можно было найти по особой метке. Каждый завидный кавалер имел их несколько, но сегодня они перестали быть признаками настоящего мачо.

В старину родители старались выдать дочерей за самого смелого и сильного воина. Такой супруг не только благоверную защитит, но и сможет прокормить семью. И, конечно, отважный воин не мог обойтись без многочисленных шрамов, полученных в битве.

Но те времена давно канули в прошлое. Женщины по-прежнему стараются найти достойных партнеров, но теперь вычислить их не так легко. Ведь шрамы выдают скорее неосторожного растяпу, который не соблюдает технику безопасности, чем храброго и надежного мужчину. А выйти замуж за парня, у которого руки растут не оттуда, захочет далеко не каждая.