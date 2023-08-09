Эти малыши вспомнили прошлые жизни: от трех историй кровь стынет в жилах

В Сети регулярно появляются истории о малышах, которые вспоминают свои прошлые жизни или существование до рождения. Обычно их принимают за детские выдумки, но некоторые рассказы оказываются такими точными, что их очень трудно подвергнуть сомнению.

Так, один трехлетний малыш заявил, что раньше жил в месте, где сливались две реки, и занимался выращиванием риса. Ребенок даже смог вспомнить названия тех рек: они действительно существуют в Азии и находятся в районе с рисовыми полями.

А другому мужчине пятилетний сын стал задавать вопросы о пропаже его собаки Банджо. Отец был в шоке. У него действительно был такой пес еще в детстве, но питомец утонул во время наводнения. Ребенку о собаке никто до тех пор не рассказывал.

Еще одна девочка рассказала маме о своей модной шляпке. Девочке сообщила, что работала в банке и копила деньги на новый головной убор. Она купила себе шляпу и везла ее в круглой коробке, а другой пассажир автобуса чуть на нее не сел. После этого случилась авария, и она погибла.