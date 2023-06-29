Эти любимые летние вещи Джоли стоят дешево и превратят в красотку любую женщину 45+

Стиль Анджелины Джоли признан как поклонниками, так и экспертами. Миллионы человек мечтают повторить образы звезды Голливуда, однако далеко не все догадываются, насколько просто это сделать.

Так, одним из основных элементов летних образов Джоли можно считать просторные сарафаны. Артистка останавливается на светлых оттенках, которые сочетает с удобными сандалиями. В прохладную погоду она согревается в плотных рубашках или пиджаках.

Помимо этого, Джоли нередко выбирает сочетание белоснежной футболки и широких брюк. Лаконичный образ не привлекает к себе излишнего внимания и подчеркивает красоту артистки. К тому же подобные вещи подойдут всем типам фигуры и спасут от летней жары.

Завершает свои летние образы артистка вместительными шопперами. Звезда Голливуда не скрывает, что не может носить маленькие сумочки. Летом же вещей, которые нужно взять с собой, становится значительно больше, а шоппер может вместить в себя не только солнцезащитные очки, но и бутылку воды.

При этом любимые вещи Джоли можно встретить не только в люксовых магазинах. Сарафаны и белые футболки представлены даже у самых бюджетных марок, что позволяет всем повторить приемы любимой артистки.