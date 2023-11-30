Эти любимые фильмы больше не покажут на Новый год: запрет не касается советского кино

Новогодние праздники прочно ассоциируются с соответствующими фильмами. Миллионы жителей страны не могут представить себе вечера на каникулах без «Гарри Поттера» или, например, «Иронии судьбы». Однако в этом году им не удастся увидеть некоторые любимые картины.

Дело в том, что не так давно компания Warner Bros. и другие концерны по производству фильмов запретили отечественным каналам транслировать свои картины. Под запрет, например, попала серия фэнтези про Гарри Поттера, семейные картины «Моя ужасная няня» и «Гринч», романтические ленты «Отпуск по обмену», «Бриджит Джонс». Россияне больше не смогут посмотреть их по российским телеканалам и даже в стриминговых сервисах.

При этом советское наследие остается доступным. Любимые миллионами картины «Карнавальная ночь», «12 месяцев» и другие неизменно будут транслироваться по ТВ и не оставят жителей страны без праздничного настроения.