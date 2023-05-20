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Эти ляпы из «Кота Леопольда» до смешного нелепы: и как раньше не замечали

20 мая 2023 10:30
Эти ляпы из «Кота Леопольда» до смешного нелепы: и как раньше не замечали

«Подлый трус» преподнес поклонникам массу сюрпризов.

Зрители давно привыкли к ляпам, которые встречаются в кинематографе. Причем не только в нашем. Дотошный зритель найдет «опечатку» в любом киношедевре любой страны.

Однако теперь внимательные поклонники «покусились» и на шедевры советской мультипликации. Знатно досталось от въедливой аудитории «Коту Леопольду». Знал бы он о таком вероломном жесте, вряд ли бы предлагал всем жить дружно.

Эти ляпы из «Кота Леопольда» до смешного нелепы: и как раньше не замечали

Зрители обнаружили сразу два ляпа в известном мультике. Первый оказался на поверхности. Одна из серий начинается с непотребного поведения мышей, которые без зазрения совести исписали глупостями дом кота. Правда, на двух следующих друг за другом кадрах почерк мышей почему-то диаметрально отличается, да и следы мышиных лап магическим образом меняют свое местоположение.

Эти ляпы из «Кота Леопольда» до смешного нелепы: и как раньше не замечали

Магия также царит и вокруг ромашек в «соседней» серии. В день рождения кота Леопольда на его столе водружен букет с полевыми цветами. Правда, на одном кадре их пять, а на следующем уже шесть. Вопрос остается открытым: расцвели или мыши-враги подкинули?

Но будем честными, советские мультики прекрасны и дороги сердцам зрителей, несмотря на ляпы, которые в них регулярно находят внимательные ценители мультипликации СССР.

Фото: Кадр из мультфильма «Кот Леопольд»
Ксения Куртукова
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