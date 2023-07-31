Эти летние вещи превратят вас в колхозницу: есть в гардеробе у каждой

Многие не догадываются, что выглядят смешно и дешево.

Летний гардероб, как никакой другой, демонстрирует отсутствие вкуса своей владелицы. Многие самые ухоженные и привлекательные женщины выглядят дешево и колхозно из-за неправильно подобранных вещей. Блогер Екатерина Царская составила список из шести вещей, которые никогда нельзя надевать, а лучше сразу выбросить.

На первом месте — юбки карго. Это одежда в стиле милитари, средней длины или макси. Обычно они бывают с резинкой на талии и с крупными накладными карманами. В целом блогер порекомендовала избавиться от любой одежды, которая напоминает парашют.

На втором месте в черном списке Царской — юбки и брюки с низкой посадкой.

Они уродуют фигуру, делая ее непропорциональной. Наконец, на помойку отправляются и кружевные штаны.

Из обуви стоит избегать балеток с закругленными носами и босоножек на танкетке. Первые не подходят для повседневной носки, вторые — смотрятся дешево, а также травмоопасны. Также Царская заявила, что панаме нет места в гардеробе современной женщины.