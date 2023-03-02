Эти легендарные цитаты Задорнова про любовь до сих пор пробирают до костей: вот что он говорил

Известного писателя нет с нами уже более пяти лет, но фразы из его выступлений, ставшие крылатыми, не сходят с повестки дня. Мастер острого слова, он запомнился не только политическими шутками, но и прогнозами, которые многие квалифицируют не иначе как пророчества. Однако у сатирика можно найти цитаты гораздо более романтического содержания.

Самую известную фразу артиста недавно процитировал двукратный чемпион мира и олимпиец — фигурист Владимир Ковалев. «Американцев трудно в чем-то убедить, потому что, как Михаил Задорнов говорил, они тупые», — сказал титулованный спортсмен журналистам.

Между тем писатель высказывался не только на политические темы. «Если женщина говорит нет, это значит да, но позже», — это наблюдение в свое время оценили миллионы россиян, хотя сейчас такая цитата в контексте новомодных движений может кому-то показаться оскорбительной.

А еще сатирик считал, что разумная часть человечества соскучилась по ласке и нежности — фраза, которая будет актуальна и через сто лет после смерти Задорнова. Любовь, по его мнению, убивает не ложь, а правда. А женщинам, прожившим в браке много лет, нужно давать медали «Замужество». Так предлагал поступать писатель, имея в виду титанические усилия, необходимые для того, чтобы сохранить семью.