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Эти крошки выросли и стали известны на всю Россию: ни за что не догадаетесь, о ком речь

16 октября 2023 15:45
Эти крошки выросли и стали известны на всю Россию: ни за что не догадаетесь, о ком речь

Подругам удалось добиться любви миллионов поклонников.

Мария Кожевникова прославилась участием в сериале «Универ». Современные зрители знают ее преимущественно как артистку и политика. Однако в юности знаменитости мечтала связать свою жизнь с профессиональным спортом.

В своих социальных сетях знаменитость поделилась трогательной фотографией из детства. На ней Кожевникова позирует со звездой гимнастики Яной Батыршиной, а сам снимок сделан на одном из соревнований. Будущей звезде «Универа» всего лишь 13 лет, а ее подруге — немногим больше.

Пользователи Сети были шокированы архивным кадром. В комментариях они осыпали обеих знаменитостей комплиментами, отметив, что с годами они стали только красивее.

«С каждым годом все краше и краше», «Я вас даже не узнала, Мария, но и маленькая вы были очень красивая», «Прекрасные девочки», — делятся мнением подписчики.

Фото: Соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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