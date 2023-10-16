Эти крошки выросли и стали известны на всю Россию: ни за что не догадаетесь, о ком речь

Мария Кожевникова прославилась участием в сериале «Универ». Современные зрители знают ее преимущественно как артистку и политика. Однако в юности знаменитости мечтала связать свою жизнь с профессиональным спортом.

В своих социальных сетях знаменитость поделилась трогательной фотографией из детства. На ней Кожевникова позирует со звездой гимнастики Яной Батыршиной, а сам снимок сделан на одном из соревнований. Будущей звезде «Универа» всего лишь 13 лет, а ее подруге — немногим больше.

Пользователи Сети были шокированы архивным кадром. В комментариях они осыпали обеих знаменитостей комплиментами, отметив, что с годами они стали только красивее.