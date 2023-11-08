Эти красивые фамилии раньше носили только крестьяне: проверьте свою

Если имя при рождении семья выбирает для ребенка, то фамилия передается из поколения в поколение. И далеко не все догадываются о ее значении и происхождении. А ведь есть определенные признаки, по которым можно понять, кем были предки — зажиточными дворянами или простыми крестьянами.

Обитатели деревень и сел начали получать фамилии лишь после отмены крепостного права. Чаще всего они происходили от отчеств. Например, Харитонов — это сын Харитона.

Также в ход шли профессии крепостных, например Кузнецов, Гончаров, Плотников. Иногда использовались и определенные маркеры внешности. Сильный и смелый мужчина становился Удаловым, позитивный и беззлобный — Добронравовым, а человек невысокого роста и хрупкой комплекции — Маловым.

Кроме того, среди крестьянских фамилий можно найти и те, которые были образованы от предметов, явлений и даже животных. Сюда относятся такие варианты, как Волков, Зайцев и Озеров. У дворян подобные фамилии никогда не использовались.