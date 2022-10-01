Эти кадры «Великолепного века» заставили Малкочоглу Бали-бея рыдать: догадаться непросто

Турецкий мачо Бурак Озчивит снялся во множестве сериалов, среди которых мелодрама «Королек — птичка певчая» и историческая драма «Основание: Осман». Но прославил его «Великолепный век», в котором Озчивит исполнил роль военачальника Малкочоглу Бали-бей. «Великолепный век» не только принес актеру популярность, но и стал эмоциональным испытанием.

В документальном фильме «Создание легенды» артист рассказал, какая сцена в сериале тронула его больше всего: