Эти кадры «Великолепного века» заставили Малкочоглу Бали-бея рыдать: догадаться непросто
Актера поразил поступок султана Сулеймана.
Турецкий мачо Бурак Озчивит снялся во множестве сериалов, среди которых мелодрама «Королек — птичка певчая» и историческая драма «Основание: Осман». Но прославил его «Великолепный век», в котором Озчивит исполнил роль военачальника Малкочоглу Бали-бей. «Великолепный век» не только принес актеру популярность, но и стал эмоциональным испытанием.
В документальном фильме «Создание легенды» артист рассказал, какая сцена в сериале тронула его больше всего:
«Меня поразило, как султан Сулейман живым ложится в реальную могилу для того, чтобы побороть свою гордыню. Таким образом, он решил прикоснуться к своей плоти. Это великолепно, конечно. Когда я смотрел этот эпизод — я плакал», — рассказал актер.