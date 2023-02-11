Эти кадры доведут вас до слез: какими были звезды экрана накануне гибели

Фотографии знаменитого человека, сделанные накануне его гибели, становятся своеобразным достоянием публики. Предлагаем вашему вниманию подборку последних снимков звезд. Они выглядели здоровыми и счастливыми, поэтому новость об их смерти стала шоком для общественности.

Евгения Брик скончалась зимой 2022 года. Звезде фильма «Стиляги» было всего 40 лет. Причиной ухода стало тяжелое заболевание, с которым она боролась несколько лет. Брик тщательно скрывала от общественности свой недуг. На последней фотографии Евгения выглядела спокойной и умиротворенной. Никто не мог и подумать, что скоро ее не станет.

Вячеслав Зинуров, известный как Том Хаос из «Отпетых мошенников», был найден мертвым у себя дома в прошлом году. Его уход стал неожиданностью, ведь в этот день артист давал интервью. Да и на последнем снимке 50-летний певец выглядит довольно счастливым.

Юрий Шатунов уже давно считается культовой фигурой. Внезапная смерть 48-летнего солиста «Ласкового мая» стала ужасным потрясением для россиян. Накануне он общался с подписчиками и делился своими творческими планами. Шатунов выглядел совершенно нормально, но уже через несколько месяцев его не стало.