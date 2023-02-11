Эти кадры доведут вас до слез: какими были звезды экрана накануне гибели
Ничто не предвещало беды.
Фотографии знаменитого человека, сделанные накануне его гибели, становятся своеобразным достоянием публики. Предлагаем вашему вниманию подборку последних снимков звезд. Они выглядели здоровыми и счастливыми, поэтому новость об их смерти стала шоком для общественности.
Евгения Брик скончалась зимой 2022 года. Звезде фильма «Стиляги» было всего 40 лет. Причиной ухода стало тяжелое заболевание, с которым она боролась несколько лет. Брик тщательно скрывала от общественности свой недуг. На последней фотографии Евгения выглядела спокойной и умиротворенной. Никто не мог и подумать, что скоро ее не станет.
Вячеслав Зинуров, известный как Том Хаос из «Отпетых мошенников», был найден мертвым у себя дома в прошлом году. Его уход стал неожиданностью, ведь в этот день артист давал интервью. Да и на последнем снимке 50-летний певец выглядит довольно счастливым.
Юрий Шатунов уже давно считается культовой фигурой. Внезапная смерть 48-летнего солиста «Ласкового мая» стала ужасным потрясением для россиян. Накануне он общался с подписчиками и делился своими творческими планами. Шатунов выглядел совершенно нормально, но уже через несколько месяцев его не стало.