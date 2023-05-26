Эти известные люди снялись в «Брате 2», а вы даже не заметили: кого там только нет

Самая примечательная и характерная роль в «Брате 2» от Алексея Балабанова досталась Ирине Салтыковой. Звезда сыграла саму себя и сделала это блистательно, усилив свою и без того бешеную популярность в те годы. Однако в культовом кино были задействованы и другие звезды первой величины, которых зрители попросту не заметили.

Вот вы, например, помните в «Брате 2» Леонида Якубовича? Нет? А ведь он снимался в фильме Балабанова. В кадре также можно встретить Ивана Демидова и даже Валдиса Пельша. В одном из кадров Данила Багров вежливо и стеснительно здоровается с популярным телеведущим.

Но самой важной для сюжета и самой не замеченной широким кругом зрителей персоной оказался Дмитрий Умецкий, лучший друг Вячеслава Бутусова. Вместе с ним Бутусов создавал культовую группу. Даже преданные фанаты фильма его, конечно, не узнали. А вот Данила узнал и очень заволновался.

Кстати, во время неприятной беседы Данилы и Громова на хоккейном стадионе звезды НХЛ на льду не были нанятыми актерами. Балабанов не терпел халтуры, поэтому хоккеисты в кадре оказались самыми настоящими.