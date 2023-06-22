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Эти изгибы сводят с ума: жена Бурака Озчивита обнародовала фото без белья

22 июня 2023 08:15
Эти изгибы сводят с ума: жена Бурака Озчивита обнародовала фото без белья

Актриса уже пришла в форму после родов.

О Бураке Озчивите мечтают миллионы женщин по всему миру, но сердце актера давно занято. Звезда сериала «Черная любовь» женат на Фахрие Эвджен, и выдержать конкуренцию с ней сможет далеко не каждая.

Знойная турчанка построила успешную актерскую карьеру и подарила мужу двоих сыновей, младший из которых появился на свет всего пять месяцев назад. Артистка уже пришла в форму и публикует в социальных сетях откровенные фото.

Новый пост Фахрие произвел настоящий фурор. Эвджен позировала перед камерой в джинсовом комбинезоне с глубокой зоной декольте. Актриса не постеснялась показаться перед миллионами подписчиков без белья. Впрочем, снимки интернет-пользователи приняли с восторгом: изгибы знаменитости сведут с ума кого угодно.

Эти изгибы сводят с ума: жена Бурака Озчивита обнародовала фото без белья

«Такая горячая мамочка», «Самая красивая женщина на земле», «Изящная и обворожительная», — осыпали комплиментами звезду в комментариях.

Фото: Кадр из сериала «Основание: Осман», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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1 комментарий
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