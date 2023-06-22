Эти изгибы сводят с ума: жена Бурака Озчивита обнародовала фото без белья

Актриса уже пришла в форму после родов.

О Бураке Озчивите мечтают миллионы женщин по всему миру, но сердце актера давно занято. Звезда сериала «Черная любовь» женат на Фахрие Эвджен, и выдержать конкуренцию с ней сможет далеко не каждая.

Знойная турчанка построила успешную актерскую карьеру и подарила мужу двоих сыновей, младший из которых появился на свет всего пять месяцев назад. Артистка уже пришла в форму и публикует в социальных сетях откровенные фото.

Новый пост Фахрие произвел настоящий фурор. Эвджен позировала перед камерой в джинсовом комбинезоне с глубокой зоной декольте. Актриса не постеснялась показаться перед миллионами подписчиков без белья. Впрочем, снимки интернет-пользователи приняли с восторгом: изгибы знаменитости сведут с ума кого угодно.