Эти исторические фильмы рвали прокат, а историков вывозили из залов на каталках: 8 глупых ляпов

Эти исторические фильмы рвали прокат, а историков вывозили из залов на каталках: 8 глупых ляпов

26 января 2026 13:46
Эти исторические фильмы рвали прокат, а историков вывозили из залов на каталках: 8 глупых ляпов

Факты исказили, в кадре мелькают гости из будущего.

Казалось бы, если уж снимаешь исторический эпос, каждая деталь должна работать на погужение в эпоху. Но нет — даже в самых культовых фильмах режиссёры спокойно жертвуют фактами ради зрелища, заставляя специалистов хвататься за голову.

Возьмите «Храброе сердце». Фильм, получивший «Оскаров», — это же сплошной исторический ляп. Шотландцы XIII века в килтах и с боевой синей раскраской? Это всё появилось на сотни лет позже. Битва на широком зелёном поле? На самом деле она была на узком мосту.

А «Гладиатор»? Там свои грехи. Лошади современных пород в Древнем Риме, странное оружие у легионеров и даже растения в кадре, которых в той эпохе в Европе быть не могло.

«Троя» не отстаёт. Смешение эпох в костюмах и доспехах, гигантский деревянный конь, больше похожий на статую, чем на осадное орудие. Историки до сих пор спорят, был ли конь вообще, но уж точно не таким.

И даже в «Пиратах Карибского моря» проблемы не только с мелькнувшим в кадре членом съёмочной группы в кроссовках. Вся могущественная Ост-Индская компания с частной армией — это сильно преувеличенная версия реальности. Да и пиратский кодекс — милый, но голливудский миф.

Собрали для вас 8 популярных мифов, которые портят погружение и доводят историков до нервного тика.

Фото: Кадр из фильма «Пираты Карибского моря 3»
Игорь Мустафин
