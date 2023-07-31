Эти исконно русские имена сейчас очень популярны: раньше считались проклятыми

Родители никогда бы не рискнули назвать так своего ребенка.

Жители Древней Руси весьма тщательно выбирали имена для будущих наследников. Они ориентировались не только на благозвучие, но и на смысл, а также не забывали и о том, какой след в истории оставили другие носители. И, как оказалось, многие из привычных сегодня имен в то время были под строжайшим запретом.

Так, девочку никогда бы не нарекли Ладой. Так звали языческую богиню веселья и брака, поэтому запрещалось даже вслух произносить это имя.

Не называли девочек и в честь мучениц. Считалось, что ребенок обязательно повторит судьбу, поэтому под запретом были Варвары, Екатерины и Маргариты. А имя Анастасия считалось магическим, его носительницы непременно обладали потусторонними силами. Поэтому на них нередко устраивали гонения.

Ситуация изменилась лишь спустя годы. Люди начали проще относиться к выбору имени и забыли старые предрассудки. И со временем репутация этих имен была окончательно восстановлена.