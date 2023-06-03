Эти имена запрещено давать детям по закону: некоторые из них вполне обычные

Принято считать, что при выборе имени учитывается только мнение и желание молодых родителей. Однако такое суждение ошибочно. Главной в наречении младенца порой является вовсе не воля его отца или матери. В разных странах детей называют по-разному, все родители планеты стремятся придумать максимально оригинальное имя, которое выделит малыша из толпы.

И в погоне за креативом счастливые папа и мама часто забывают, что некоторыми именами в некоторых государствах детей нельзя называть в силу запрещающего закона.

В Дании запретили называть мальчишек именем Анус. Причем сделали это относительно недавно и в угоду другим языкам и странам. На датском странное и смешное для русского слуха имя ничего не значит и ни к какому органу отношения не имеет. Кстати в «стоп-листе» Дании далеко не одно имя. И вообще, выбирать имя для долгожданного чада можно лишь по исчерпывающему перечню из 7 тысяч штук.

А вот в Малайзии нельзя называть ребенка Змеей или Медведем. В целом, любым именем «животного происхождения». Считается, что такой малыш обречен на жуткую судьбу и постоянные неудачи.

Во Франции, например, нельзя назвать ребенка именем Нутелла. Нейминг, связанный с брендами, запрещен не только у французов, но и у шведов.