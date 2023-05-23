Эти имена только звучат как русские, но на самом деле таковыми не являются: будете в шоке

Каждая страна испокон веков хвасталась всем «своим». Своими территориями, своей культурой. Даже своими именами. Правда, иногда то, что мы считаем по праву своим, таким вовсе не является.

Львиная доля исконно русских имен, например, вовсе не является наследием предков. Это касается даже таких, казалось бы, максимально русских имен, как Игорь, Ольга и Олег. Именно так звали самых известных древнерусских князей, и именно эти имена принято считать «своими». Но, как говорится, «ошибочка вышла». Все озвученные выше имена пришли в русский язык из Скандинавии благодаря пришедшим оттуда Рюриковичам.

Та же «беда» с именами Мария, Анна, Анастасия, Дмитрий. Они греческие, а не исконно русские, как принято считать. «Русский» Иван, кстати, тоже, как ни прискорбно, грек.