Эти имена сейчас считаются благородными: на Руси так называли только крестьянок

Проследить историю происхождения имен бывает очень непросто. О многих специалисты спорят до сих пор, не в состоянии однозначно отнести их к аристократическим или крестьянским.

Но несколько закономерностей вывести все же удалось. Например, Анастасии и Анны, которые в XVIII веке считались «благородными», к середине XIX столетия распространились среди крестьянства. Причем настолько широко, что дворяне на какое-то время перестали называть так своих дочерей.

Дарья — еще одно имя, которое пошло по нисходящей. В начале XVIII века его употребляли все сословия, а уже к концу оно стало преимущественно купеческим. Затем и вовсе превратилось в крестьянское, аристократки прекратили его употреблять.

А вот Елизавет или Софий в деревнях почти не встречалось. Слишком царственными они считались для простого народа.