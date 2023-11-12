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Эти имена сейчас считаются благородными: на Руси так называли только крестьянок

12 ноября 2023 17:30
Эти имена сейчас считаются благородными: на Руси так называли только крестьянок

От «дворянского» происхождения не осталось и следа. 

Проследить историю происхождения имен бывает очень непросто. О многих специалисты спорят до сих пор, не в состоянии однозначно отнести их к аристократическим или крестьянским.

Но несколько закономерностей вывести все же удалось. Например, Анастасии и Анны, которые в XVIII веке считались «благородными», к середине XIX столетия распространились среди крестьянства. Причем настолько широко, что дворяне на какое-то время перестали называть так своих дочерей.

Дарья — еще одно имя, которое пошло по нисходящей. В начале XVIII века его употребляли все сословия, а уже к концу оно стало преимущественно купеческим. Затем и вовсе превратилось в крестьянское, аристократки прекратили его употреблять.

А вот Елизавет или Софий в деревнях почти не встречалось. Слишком царственными они считались для простого народа.

Фото: Кадр из фильма «Война и мир» (1967)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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