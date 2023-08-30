Эти имена считались проклятыми на Руси: сейчас они популярны в России и мире

В царской России к выбору имени для мальчика относились очень серьезно. С этим событием было связано огромное количество суеверий. Некоторые имена считались неудачными и даже проклятыми.

Чаще всего в список неугодных попадали имена, которые носили члены династии Романовых, чья судьба сложилась не лучшим образом. Например, среди несчастливых значился Федор. Это связано с тем, что у Федора III не было детей, к тому же он ушел из жизни, так и не оставив после себя того, кому можно было бы передать трон. Иван попал в немилость из-за убийства отпрыска Анны Леопольдовны, который тоже носил это имя.

После того как в результате государственного переворота жестоко расправились с Павлом I, больше в семье Романовых никого так не называли. Гораздо реже стали встречаться и носители этого имени среди простых людей. Наконец, после неразберихи с самозванцами мальчиков перестали называть Дмитриями.