Эти имена раньше давали только дворянам: проверьте, есть ли среди них ваше

Это сейчас детей принято называть в угоду модным трендам и для того, чтобы «выпендриться». В недалеком да и в далеком прошлом в России, напротив, выбору имени уделялось особое внимание. Небезосновательно считалось, что как корабль назовешь, так он и поплывет.

Имя в историческом прошлом свидетельствовало о важной принадлежности — о принадлежности роду. Многие дворянские имена дают детям и сейчас.

Дворяне в России категорически избегали старорусских имен. Делали это по очевидной причине — для того, чтобы не ассоциировать своих детей с простолюдинами. Встретить потомственную дворянку, нареченную, например, Агафьей, было просто невозможно.

Отказывались знатные сословия и от языческих имен. Даже богатое воображение не нарисует дворянина, которого звали бы Яромир или Миролюб. Часто называли своих детей в честь пожилых дедушек и бабушек, отдавая дань уважения.

Дворянскими именами считались Александр, Лев, Кирилл, Захар, Екатерина, Елизавета и Наталья. Об этом со ссылкой на своего источника рассказывает портал Wday .