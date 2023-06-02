Эти имена носят самые холодные мужчины: не ждите от них душевного тепла

Обладатели этих имен держат дистанцию даже со своей второй половинкой.

Чего ждут от романтических отношений девушки? Правильно, тепла, заботы и любви со стороны своего избранника. Каждой представительнице прекрасного пола хочется духовной близости, взаимопонимания, ласки, но как найти того, кто будет не только охотно получать все это от нее, но и дарить взамен? Эксперты в сфере непознанного утверждают, что избежать роковой ошибки поможет… имя потенциального партнера. Рассказываем, от обладателей каких имен уж точно не стоит ждать чуткости - это настоящие Снежные короли, растопить сердца которых не представляется возможным.

Аркадий

Мужчины, нареченные именем Аркадий, невероятно гордые и самолюбивые. На окружающих они смотрят исключительно свысока, причем с легким оттенком презрения во взгляде. Мол, ходят тут всякие, путаются под ногами… Никак не оставят в покое Его Великолепие, право, надоели уже хуже горькой редьки.

Даже с любимой девушкой Аркадий будет держаться довольно холодно.

Обладатель этого имени не любит сантименты - считает, что проявление чувств быстро сделает его уязвимым. А для Аркаши нет ничего хуже, чем ощущать себя в зависимом и слабом положении, вдруг кто-то воспользуется этим в корыстных целях.

Даниил

Обладатель имени Даниил хорош собой - всегда выглядит на все сто процентов, подтянут, хорошо одет, обладает острым языком. Девушки складываются у ног этого парня штабелями, но тот, кажется, не замечает всего этого ажиотажа вокруг своей персоны. В его взгляде то и дело сквозит откровенная скука.

Дело в том, что Даниил с юности окружен поклонницами.

Он настолько пресыщен женским вниманием, что даже со своей девушкой будет держаться довольно отстраненно. А если та останется чем-то недовольна, то обладатель имени легко найдет себе кого-нибудь более покладистого.

Константин

Костя - парень хоть куда, талантливый и харизматичный, но если узнать его поближе, становится понятно, что не так уж он и прост. Обладатель этого имени себе на уме, Константин ничего не делает без личной выгоды. Расчетливый делец - так можно коротко охарактеризовать этого мужчину.

В романтических отношениях этот парень также в первую очередь полагается на холодный расчет.

Прежде чем начать встречаться с кем-то, Костя десять раз подумает, что принесет ему эта связь. Если он не увидит никакой пользы для себя, то, скорее всего, сделает озадаченной поклоннице ручкой.